Policial

Hallan a un bebé abandonado en una cripta del Cementerio General de Cochabamba

Un guardia del cementerio descubrió una caja con un bebé de aproximadamente 7 meses y medio en el sector angelorios. 

Ligia Portillo

01/12/2025 9:27

Hallan a un bebé abandonado en una cripta del Cementerio General de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La tarde de este domingo, alrededor de las 17:45, un guardia del Cementerio General de Cochabamba encontró una caja con un bebé en el sector de angelorios, ubicado en la parte oeste del camposanto. Según informó Miguel Ángel Pantoja, administrador del cementerio, la caja fue descubierta durante un segundo recorrido de inspección por la zona.

“Al retornar y realizar una nueva inspección, el guardia se percató de la presencia de una bolsa negra que contenía una caja del tamaño de un calzado, dentro de la cual se encontraba un bebé de aproximadamente siete meses y medio”, relató Pantoja. El administrador presume que la caja fue pasada por encima del muro del cementerio, aprovechando la baja altura del sector oeste.

Hallan a un bebé abandonado en una cripta del Cementerio General de Cochabamba. Foto: Red Uno
Hallan a un bebé abandonado en una cripta del Cementerio General de Cochabamba. Foto: Red Uno
Hallan a un bebé abandonado en una cripta del Cementerio General de Cochabamba. Foto: Red Uno

Tras el hallazgo, se activaron todos los protocolos de emergencia. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Policía y el 110 se hicieron presentes para realizar la primera evaluación. Posteriormente, la unidad de homicidios de la Policía trasladó al bebé para la autopsia de ley, que determinará las causas del fallecimiento.

Pantoja aprovechó para hacer un llamado a la población sobre la importancia de respetar los espacios del cementerio y evitar prácticas que vulneren la moral y la seguridad del lugar. “Hacemos un llamado a la conciencia de la población, estos actos rayan en lo contrario del amor y la formación de una familia”, señaló.

Se informó además que el bebé era varón y que las autoridades ya revisan las cámaras de seguridad internas y externas del cementerio para recabar información que ayude a esclarecer el caso.

 

