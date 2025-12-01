Exfiscal: cierre de comisarías irregulares desata malestar en la Policía

El exfiscal departamental de Santa Cruz, Gromer Padilla, destacó la designación de Mirko Sokol como nuevo comandante general de la Policía y afirmó que puede ser la autoridad que devuelva la institucionalidad a la institución verde olivo. No obstante, advirtió que enfrentará dificultades para conformar equipos en las principales direcciones policiales.

“Habrá que ver si encuentra un equipo; ese es el tema. Si logra un equipo para trabajar a nivel nacional en las direcciones de Tránsito, Sustancias Controladas, Anticorrupción y otras de las que la población se queja constantemente”, señaló.

Respecto al memorándum que instruye el cierre de comisarías habilitadas de manera irregular, Padilla sostuvo que la medida ya provocó malestar en parte de la tropa, que durante años operó al margen de la ley y con fines extorsivos.

“Desde ya está generando malestar en la tropa, en todas las direcciones, incluso en rangos menores, porque están acostumbrados a la corruptela y la extorsión. Es deshacer toda una mafia que se incrustó en la Policía e hizo ver que la corrupción estaba institucionalizada”, añadió.

Padilla reconoció que Sokol tendrá un trabajo difícil, pero consideró posible una reestructuración profunda si impulsa procesos contra los efectivos implicados en hechos de corrupción y ejecuta destituciones para depurar la institución.

Mira la programación en Red Uno Play