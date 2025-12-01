Un incendio se registró anoche en un depósito de juguetes ubicado en la calle Colón, alrededor de las 11:00 p. m. El siniestro tuvo origen en la terraza del edificio, donde se almacenaba mercancía, según informó un vecino del lugar.

De acuerdo con su relato, los equipos de emergencia relataron que los bomberos solicitaron su ayuda para ingresar al lugar afectado.

“Ya llegaron los bomberos… se inició un incendio en la planta, en la terraza, que hay depósitos allá de juguetes… ellos querían entrar por acá y no podían porque es el techo de teja. Entonces ya les indiqué por dónde entrar”, explicó.

El testigo también señaló que avisó al propietario del edificio, mientras los bomberos procedían a controlar las llamas. El siniestro no dejó personas heridas y fue contenido tras la oportuna intervención del cuerpo de bomberos.

Mira la programación en Red Uno Play