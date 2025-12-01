Sokol destaca cierre de comisarías ilegales de tránsito y ordena supervisión estricta de Diprove

El general Mirko Sokol, comandante nacional de la Policía Boliviana, informó este lunes a Red Uno sobre las acciones y desafíos que afronta desde su posesión como máxima autoridad de la institución verde olivo. Explicó que las primeras decisiones fueron asumidas de manera inmediata debido a la necesidad de atender problemas que afectaban directamente a la población, especialmente los fines de semana.

“Las medidas serán paulatinas, pero preliminarmente se requerían medidas urgentes, medidas inmediatas, medidas importantes, y las urgentes precisamente eran aquellas en las cuales la población se veía de alguna manera afectada, principalmente los fines de semana; es por eso que tomé la decisión el día sábado, ya que el día viernes me habían posesionado”, sostuvo Sokol.

La autoridad señaló que estas determinaciones buscan evitar que, de aquí en adelante, ningún ciudadano sea víctima de abusos o extorsiones.

“Tenemos muy buenos policías en el país, pero aquellos que han dedicado su vida a intereses personales y que no entendieron el mensaje y la orden que dio su comandante general, pues tendremos que ver las medidas necesarias para que ellos puedan someterse y cumplir con lo que establece nuestra Constitución”, afirmó.

La primera medida asumida en su gestión incluye el cierre de comisarías ilegales de Tránsito en todo el territorio nacional, con el objetivo de impedir cobros indebidos a los ciudadanos. Sokol lamentó que en los últimos años se hubiera perdido el control institucional y que algunos funcionarios, movidos por intereses particulares, habilitaran estos puntos sin conocimiento del Comando General.

El jefe policial explicó que varios de estos puestos de control se instalaron en zonas alejadas o en lugares donde una unidad de Tránsito no tenía ninguna función legítima, pues su única finalidad era la extorsión.

“Todas estas comisarías están siendo cerradas por instrucción mía; estamos esperando el informe final para saber cuántas comisarías están siendo cerradas y así informar a la población”, indicó.

Remarcó que las funciones oficiales de control quedarán exclusivamente en manos de las unidades de Tránsito ubicadas en departamentos, provincias y determinadas regiones, donde operará la División de Comisarías de Tránsito reconocidas formalmente.

Sokol dijo que, una vez concluida la depuración de estas unidades, se verificará desde cuándo operaban y quiénes habrían sido los responsables de abrirlas. Además, anunció que se analizará si corresponde iniciar procesos penales o administrativos contra los funcionarios policiales involucrados.

Asimismo, señaló que otro tema urgente está relacionado con la nueva disposición emitida la pasada jornada, mediante la cual se instruye que todo operativo realizado por personal de Diprove deberá contar obligatoriamente con la presencia de Inspectoría, a través de sus unidades de Transparencia.

“Esto porque, en muchas ocasiones, estos funcionarios salían sin informar siquiera a su propio director, operando de noche o madrugada en carreteras y calles para detectar vehículos indocumentados, de contrabando o ilegales. En esos operativos se aprovechaban para extorsionar a los conductores y permitir que esos vehículos continúen circulando”, afirmó Sokol, quien remarcó que esa práctica no volverá a ocurrir.

