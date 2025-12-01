La magia vuelve: los cuatro mejores vuelven al escenario para demostrar quién manda

Llegó la noche más esperada en La Gran Batalla: la gala donde cuatro equipos pondrán todo su talento en escena para conquistar un beneficio decisivo. Después de las presentaciones de la temática Películas Animadas, el público votó a sus favoritos y definió quiénes volverán al escenario para una segunda oportunidad.

Este domingo, cada equipo deberá pulir su coreografía, elevar su energía y sorprender al jurado en un show que promete tensión, emoción y mucha competencia.

Resultados de la votación del público

Cisco Moreno y Urban Vibes: 34,6%

Juandy y Legacy: 30,2%

Diego Paredes y Vibra Dance: 9,4%

Génesis y Factory: 8,1%

Lo mejor (y lo peor) de cada show

Cisco Moreno y Urban Vibes – El Dorado

Encarnaron a Tulio y Miguel con energía y buena vibra. Cisco brilló, pero el jurado criticó a la academia por una puesta “simple” y algunos errores de ejecución.

Juandy y Legacy – Kung Fu Panda

Juandy sorprendió con una caracterización perfecta de Po. Hubo humor y nostalgia, pero la coreografía recibió observaciones por falta de fuerza y precisión en ciertos momentos.

Diego Paredes y Vibra Dance – El Jorobado de Notre Dame

Uno de los números más emotivos de la noche. La interpretación conectó con el público y el jurado, que se levantó de sus asientos para ovacionar la presentación. Fue el único “knockout” de la gala.

Génesis y Factory – Tarzán

Colorida, energética y llena de movimiento, pero no llegó a impactar como otros números. Para los jueces, faltó potencia y un efecto sorpresa más marcado.

Este domingo: la gran revancha

Los cuatro equipos regresan con las mismas coreografías… pero mejoradas.

Más precisión, más emoción, más show.

Solo uno obtendrá el beneficio especial.

La batalla se enciende. ¡No te lo puedes perder!

Mira la programación en Red Uno Play