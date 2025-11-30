La Verde Femenina ya está en Argentina para seguir su sueño en la Liga de Naciones

La Selección Absoluta Femenina de Bolivia, dirigida por el profesor Jury Villarroel, partió este lunes del Aeropuerto de El Alto hacia Argentina, donde afrontará un nuevo desafío por la Liga de Naciones Femenina de Conmebol.

El combinado boliviano viene de sumar su primer punto en el torneo tras empatar 1-1 frente a Colombia, en un duelo intenso disputado en el estadio Hernando Siles durante la tercera jornada del certamen.

Aunque Colombia dominó gran parte del encuentro, no logró romper la resistencia boliviana. Apenas iniciado el segundo tiempo, Sonia Tarihuano sorprendió a todos con un golazo, aprovechando un balón suelto a un metro del área y sacando un derechazo imposible para la arquera Luz Tapia. El tanto desató la celebración nacional, pero el equipo local comenzó a replegarse mientras Colombia intensificaba su ofensiva.

La arquera Liliana Medina y la defensa boliviana mantuvieron la ventaja parcial con solvencia, hasta que a los 76 minutos Gabriela Rodríguez anotó el empate para Colombia, que aún tuvo oportunidades para ganar, aunque falló en la definición.

En la próxima fecha, La Verde visitará a Argentina el martes, mientras que la selección colombiana tendrá descanso. La Liga de Naciones sigue su camino rumbo al Mundial de Brasil 2027, y Bolivia busca seguir sumando experiencia y confianza en el certamen.

Foto La Verde FBF

Mira la programación en Red Uno Play