Tragedia en la Copa Libertadores: hincha del Palmeiras muere minutos antes de la final

A pocas horas de la gran final de la Copa Libertadores de América entre Flamengo y Palmeiras, un turista brasileño falleció en un trágico accidente en Lima.

La víctima fue identificada como Brunelli Dezotti (38), médico urólogo especializado en cirugía robótica, originario de Sao Paulo. Dezotti había llegado al Perú días antes para asistir al partido y también aprovechó para visitar Machu Picchu y otros destinos turísticos del país.

Según testigos, el accidente ocurrió aproximadamente a las 16:00 en la Costa Verde, distrito de Barranco, cuando Dezotti se encontraba de pie, bailando y celebrando a bordo de un Mirabus, unidad de transporte turístico. Por causas que se investigan, resbaló y cayó de cabeza al suelo.

Inmediatamente, sus compañeros alertaron al chofer y se le brindaron primeros auxilios por una hemorragia craneal. Fue trasladado a la clínica Maison de Santé, donde los médicos confirmaron que había llegado sin signos vitales debido a la gravedad de la lesión.

El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la clínica para iniciar las diligencias correspondientes. La noticia ha generado consternación entre los hinchas de Palmeiras y los turistas presentes en la capital peruana.

