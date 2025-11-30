TEMAS DE HOY:
Danilo, héroe de Flamengo: “Soñé con llegar lejos, pero no tanto”

Danilo, autor del gol del título de Flamengo en la Libertadores, recuerda su sueño de llegar lejos en el fútbol y habla de las dificultades físicas que enfrentó durante la temporada.

Red Uno de Bolivia

29/11/2025 20:17

Foto: Redes sociales.
Brasil.

Danilo, autor del gol que llevó a Flamengo a conquistar este sábado por cuarta vez la Copa Libertadores tras vencer al también brasileño Palmeiras en el Monumental de Lima, dijo que desde pequeño sabía que iba a llegar lejos en el fútbol, pero nunca imaginó que sería tanto.

"Siempre imaginé llegar lejos, pero no tanto y tampoco que sería tan difícil", afirmó emocionado en las declaraciones que dio en televisión.

Autor de dos goles en finales de la Libertadores —el primero fue con el Santos en 2011— y este sábado con un cabezazo que desvió hacia la red tras pegar en el poste, el defensa resaltó las dificultades físicas que enfrentó durante la temporada.

"Son muchas las medicaciones, las inyecciones que tenemos que tomar para seguir adelante. Desde el primer partido contra Palmeiras en el Brasileirão venimos jugando con entrega total", afirmó.

"Este triunfo es la prueba de que los sueños se cumplen", agregó al recordar que cuando chico soñaba con ser un gran futbolista y hoy se convirtió en el protagonista de una de las noches más gloriosas de Flamengo.

Exjugador del Juventus y del Real Madrid, entre otros clubes europeos, Danilo ingresó al Flamengo en enero de este año y estará con el conjunto carioca hasta finales de 2026. EFE

