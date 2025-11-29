[VIDEO] Lesionado, Neymar anota y da esperanza al Santos de salvarse del descenso

Santos logró una importante victoria ante Sport Recife en la 36° fecha del Brasileirao gracias a la figura de Neymar, quien jugó a pesar de sufrir una lesión en los meniscos que, según los médicos, requería cirugía y recuperación hasta el próximo año.

El astro brasileño abrió el marcador a los 25 minutos del primer tiempo, recibiendo un pase de Guilherme y definiendo con precisión ante la presión de cuatro defensores. Más tarde, Lucas Kal amplió la ventaja para el equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda. En el complemento, Neymar asistió en un córner que permitió a João Schmidt marcar el tercer gol, antes de ser reemplazado en tiempo de descuento.

Durante el entretiempo, Neymar habló sobre su estado físico:

“No todo está bien, pero las personas que necesitan saber sobre la lesión son los médicos del club, mi personal y yo”. Los estudios habían detectado una ruptura en la zona afectada, lo que genera dolor constante e inestabilidad y podría comprometer su regreso a la selección brasileña en marzo.

Con esta victoria, Santos asciende a la 16° posición, asegurando momentáneamente la permanencia y superando por dos puntos a Vitória. En las últimas dos fechas, los paulistas visitarán a Juventude y cerrarán la temporada ante Cruzeiro como locales.

Mira la programación en Red Uno Play