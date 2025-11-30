¡Discusión terminó en tragedia! Sujeto asfixió a su expareja y la enterró en un terreno baldío

Un joven de 21 años fue detenido por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) tras ser acusado de asesinar a su expareja, de su misma edad, en un hecho que ha conmocionado a la ciudad de La Paz.

El subcomandante de la Policía de La Paz, coronel Willy Paz, informó que la denuncia fue realizada por comunarios que alertaron a las autoridades sobre la desaparición de la joven, identificada como Jessica.

“El acusado habría asfixiado a la joven, motivo por el cual la víctima perdió la vida. Ambos se encontraba en el departamento donde residía la mujer”, explicó el coronel Paz.

Además, señaló que el presunto agresor declaró haber trasladado el cuerpo envuelto en bolsas de yute hasta la ciudad de El Alto y posteriormente a una comunidad cercana, por temor a ser descubierto.

El cadáver fue hallado en posición fetal sobre su lado derecho y trasladado a la morgue del Hospital de Clínicas, donde el médico forense determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica.

El joven permanece detenido en celdas de la FELCV, a la espera de su audiencia de medidas cautelares, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play