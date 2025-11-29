Ordenan el cierre de las Divisiones de Comisaría de Tránsito en todo el país

Durante la jornada de este sábado, comenzó a circular un memorándum emitido por el Comando General de la Policía Boliviana y dirigido a la Dirección Nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, en el que se dispone el cierre total y ordenado de las Divisiones de Comisaría de Tránsito en todo el país.

El documento, firmado por el comandante general de la Policía, general Mirko Sokol, instruye el cese inmediato de actividades operativas y administrativas. Además, ordena la elaboración de un inventario detallado del mobiliario, equipos, armamento y vehículos de cada unidad.

También establece que todo el personal deberá presentarse ante el Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, donde se definirá su reubicación.

El memorándum señala que las unidades afectadas deberán presentar sus informes finales dentro de las 24 horas posteriores al cierre efectivo.

La disposición aclara que solo permanecerán activas las Divisiones Departamentales de Comisarías de Tránsito. Asimismo, se implementará una Oficina de Plataforma de Atención al Público en cada Dirección Departamental de Tránsito para atender trámites y requerimientos ciudadanos.

La determinación surge luego de que el nuevo comandante general anunciara una lucha frontal contra la corrupción, lo que abriría paso a una reestructuración interna de la institución.

