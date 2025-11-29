TEMAS DE HOY:
Policial

“No fue culpa del surtidor”: encargado afirma que el auto tenía combustible almacenado

El encargado del surtidor en Portachuelo aseguró que la explosión no fue causada por una falla técnica y afirmó que el vehículo involucrado llevaba varios bidones de gasolina y una batería conectada en su interior.

Red Uno de Bolivia

29/11/2025 16:41

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Notivisión conversó con el encargado del surtidor donde ocurrió la explosión en Portachuelo. Él descartó que el estallido se haya producido por una falla en la estación y aseguró que dentro del vehículo afectado se encontraron siete galones de gasolina y otros recipientes con combustible.

“A lo que yo logré ver eran siete galones, de esos grandes, dos de 20 litros. Había botellas y otros envases. Todos esos bidones estaban tapados con una bolsa roja”, explicó el responsable del surtidor.

El siniestro ocurrió en la bomba 3, donde el vehículo comenzó a incendiarse. Según su testimonio, todo se originó cuando el propietario encendió el motor mientras estaba en plena carga.

“Él estaba en su vehículo cerrado y le informa a la policía. Los policías le preguntan qué lleva, y él dice que no tiene nada. La chica que lo atendía le pidió que apague el motor, pero él insistió: ‘cárgame rápido’. Y pasó lo que pasó”, relató.

Desde la estación de servicio lamentaron lo ocurrido, pero recalcaron que el motorizado tenía bidones de gasolina y una batería conectada en su interior, factores que habrían aumentado el riesgo y la magnitud de la explosión.

 

 

