Hinchas del Palmeiras invitan a un niño peruano a la final y conmueven a las redes

La pasión por el fútbol volvió a regalar una historia inolvidable. En plena previa de la final de la Copa Libertadores, hinchas del Palmeiras protagonizaron un gesto que conmovió a miles en Lima: encontraron a un niño peruano con la camiseta del Verdão y decidieron invitarlo a vivir el partido desde el estadio Monumental.

El momento quedó registrado en un video de CazéTv, donde se ve al pequeño Eduardo sonreír emocionado entre cánticos, abrazos y bromas de los aficionados brasileños.

“¡Qué increíble esto!”, reaccionaron los relatores al ver la escena.

Uno de los torcedores explicó el gesto:

“El grupo hizo una fiesta con él y lo vamos a llevar al partido. Va a ver el partido con nosotros”.

Rodeado de hinchas, animaron al niño a mostrar su camiseta:

“¿Dónde está la camiseta, Eduardo?”, y él respondió orgulloso: “¡Palmeiras, Palmeiras toda la vida!”.

El presentador de CazéTv destacó el momento:

“Un palmeirense le regaló la entrada. ¡Qué actitud tan buena! ¡Qué lindo gesto!”.

Cuando le preguntaron si estaba feliz, Eduardo no lo dudó:

“Muy feliz. Ganamos, por lo menos, cuatro a cero”.

La escena se viralizó en redes y se convirtió en uno de los momentos más tiernos y comentados previo a la gran final, reflejando que el fútbol también une, emociona y derriba fronteras.

El recibimiento a la hinchada del Palmeiras en Lima

Cuatro buses con hinchas de Palmeiras llegaron a Lima tras cinco días de viaje desde Brasil. La barra Mancha Verde fue recibida con música, cánticos y banderas en Miraflores, mientras otros aficionados se sumaban a la fiesta.

La caravana ingresó por Tacna y Puno, donde algunos sintieron la altura, pero la energía nunca decayó. Durante la noche, realizaron banderazos en varios puntos de la ciudad, especialmente en la playa La Herradura, en Chorrillos, donde se observó el mayor despliegue de seguidores.

La Policía y el serenazgo desplegaron un operativo especial ante el masivo arribo de turistas y la expectativa por la final de este sábado en el Monumental.

