Policial

“Mi hermana puede no resistir”: desesperación tras explosión de vehículo en Portachuelo

Una explosión en un surtidor de Portachuelo dejó a una joven madre y a sus dos pequeños gravemente heridos. La mujer tiene el 70% del cuerpo quemado y su familia clama por ayuda.

Silvia Sanchez

29/11/2025 16:09

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras la fuerte explosión registrada la noche de este viernes en un surtidor de Portachuelo, la situación de las personas heridas continúa siendo delicada. La más afectada es una mujer de 26 años, cuya vida pende de un hilo por las graves quemaduras que sufrió.

“La situación de mi hermana está crítica, tiene riesgo de perder la vida. Capaz no resista la cirugía que le van a hacer hoy día. Tiene casi el 70% del cuerpo quemado, con quemaduras de primer, segundo y tercer grado”, relató uno de los familiares con evidente desesperación.

La mujer y sus dos hijos, de 3 y 4 años, fueron trasladados de emergencia al Hospital Japonés y al Hospital de Niños.

“Ellos estaban en el vehículo, estaban saliendo de mi casa. Mis sobrinos están en el hospital de niños”, agregó el familiar.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en el que el vehículo se envuelve en llamas, mientras trabajadores y vecinos huyen del lugar temiendo una explosión mayor. Minutos después, Bomberos llegó para controlar el fuego y asegurar la zona.

La familia pide ayuda a la población para cubrir los gastos médicos, ya que el estado de la joven madre es crítico y su pronóstico aún es incierto.

