Golpiza brutal: la golpearon “por bonita” cuando salía de un boliche

Una salida nocturna en el boliche Tropitango, en General Pacheco (Argentina), terminó en una pesadilla para Anahí, una joven de 18 años reconocida por sus videos en TikTok. Seis mujeres y dos hombres la atacaron brutalmente durante casi media hora, supuestamente motivados por celos y agresiones previas por su presencia en redes.

Todo comenzó cuando una chica se acercó y le dijo: “Vos sos la de TikTok”. En segundos, el grupo se abalanzó sobre ella. En diálogo con Mediodía Noticias, Anahí relató que la agresión empezó mientras intentaba pedir un auto para volver a casa junto a su mejor amigo.

“Desde que salí me venían diciendo cosas. Que me hacía la TikToker, la influencer, que me hacía la linda”, contó. También recibió insultos y comentarios despectivos sobre su cuerpo.

Anahí fue rodeada, golpeada, pateada e incluso impedían que otras personas la ayudaran. “Me caí, me desmayé… o algo así. Veía todo borroso y me seguían pegando. Quise correr, pero me agarraron otra vez”, dijo aún conmocionada.

La joven, que vive en Pilar, realizó la denuncia y exigió que sus agresores sean detenidos. “Quiero que vayan presos. Me quisieron romper una botella en la cabeza, pero no pudieron”, afirmó. Logró identificar a varios de ellos y los expuso en redes. “En los videos se escucha que me decían ‘te vamos a matar’”, añadió.

La agresión terminó cuando un chico conocido intervino y la ayudó a subir a un auto. “Hablamos pocas veces, pero me vio así y me sacó de ahí”, explicó. Anahí vive sola con su hermana.

Un patrón de violencia nocturna

El caso no es aislado. En los últimos meses, se repitieron ataques grupales a la salida de locales nocturnos en distintos puntos de Buenos Aires y otras provincias. En Junín, una chica fue emboscada y golpeada salvajemente; en Miramar, al menos diez adolescentes protagonizaron otro hecho violento en plena madrugada.

