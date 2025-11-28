TEMAS DE HOY:
Policial

La dejó en una llanta y se fue: cámara capta abandono de una bebé en La Paz

La bebé estaba dentro de una mochila y acompañada de una nota con su nombre; vecinos hicieron la alerta.

Silvia Sanchez

28/11/2025 17:53

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en que una recién nacida fue dejada dentro de una llanta, en una calle cercana al cementerio de La Paz. El hombre que la abandonó —y que se presume sería su padre— ya fue identificado por la Policía. Junto a la bebé se encontró una nota con su nombre: 'Fernanda'.

En las imágenes se observa cómo el sujeto se sienta, revisa si hay personas alrededor y consulta repetidamente su celular. Tras cerciorarse de que la calle estaba vacía, abre una mochila, retira una prenda que parece una chompa y, luego, extrae a la bebé. En ese momento, un vehículo estacionado con las luces de parqueo aparentemente bloquea la vista desde la calle. Minutos después, cuando el auto se retira, el hombre coloca a la recién nacida dentro de la llanta y se marcha como si dejara un objeto cualquiera.

La bebé fue encontrada por vecinos que inicialmente creyeron que se trataba de un feto dentro de una bolsa. Alertaron a la Patrulla de Auxilio Ciudadano (PAC), que acudió de inmediato.

“Son imágenes muy sensibles. Hemos actuado para rescatar a esta recién nacida abandonada el sábado alrededor de las 20:00. Los vecinos vieron una bolsa sospechosa y temían que fuera un feto. Dentro estaba la bebé envuelta en una sábana con una nota que decía su nombre: Fernanda”, informó el coronel Pérez, comandante del PAC.

La pequeña recibió atención médica y será trasladada a un albergue municipal.

 

