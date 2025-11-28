[Imágenes sensibles] Niña pierde una pierna tras ser embestida por un trufi fuera de control

El atropello que dejó gravemente herida a Ninete, una niña de 9 años, estremeció a Cochabamba. El hecho ocurrió cuando un trufi, fuera de control, subió a la acera y arrolló a la pequeña, que se encontraba sentada en la jardinera junto a otro niño y su mascota en la avenida Guillermo Urquidi y Rubén Darío.

Todo quedó registrado por una cámara de vigilancia; las imágenes son extremadamente sensibles y muestran el momento exacto en el que el vehículo la embiste. La menor estaba en la acera, acompañada de otro menor y una mascota, en segundos todo se volvió una tragedia.

Según se observa en el video, ambos niños estaban tranquilos conversando cuando el trufi invade la acera. Uno de ellos logra correr y salvarse de milagro, mientras que la mascota sale despedida. Ninete, sin posibilidad de reaccionar, es impactada directamente.

La menor fue auxiliada y trasladada hasta la Clínica “Los Lirios”, para que reciba atención de emergencia, lamentablemente debido a la gravedad de sus heridas perdió la pierna izquierda, además presenta fractura en la cadera, motivo por el cual deberá ser intervenida este fin de semana.

Cualquier ayuda o colaboración al número 627 - 63355.

Imágenes sensibles:

