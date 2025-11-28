Un violento accidente de tránsito se registró esta mañana en la intersección del sexto anillo y la avenida Beni, en la ciudad de Santa Cruz. Dos vehículos —uno de color plomo y otro celeste— colisionaron de manera frontal, quedando ambos con severos daños materiales.

En el motorizado celeste viajaban dos de las tres personas que resultaron heridas, un adulto y un niño, quienes fueron trasladados de inmediato a una clínica de la ciudad para recibir atención médica. La tercera persona afectada también fue evacuada por personal de emergencia.

En el lugar se pudo observar vidrios esparcidos, partes de los vehículos desprendidas y uno de los motorizados prácticamente sobre el puente, obstruyendo parcialmente el tráfico. Testigos señalan que ambos conductores circulaban a gran velocidad antes del impacto, aunque esta versión deberá ser confirmada por Tránsito.

Efectivos de la Estación Policial Integral (EPI) 8 de los Tusequis acudieron inicialmente para controlar la zona y evitar mayores riesgos, mientras aguardan la llegada de personal especializado de la Dirección de Tránsito para realizar el levantamiento técnico y establecer las causas del hecho.

A esta hora, los uniformados continúan regulando la circulación vehicular, que se encuentra afectada en el sector debido a la posición en la que quedaron los motorizados tras el choque.

Mira la programación en Red Uno Play