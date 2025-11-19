TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Lo atropellaron! Una trimoto embiste a un adulto mayor que perdió la vida (VIDEO)

Un adulto mayor perdió la vida tras ser arrollado por un trimoto que perdió el control luego de un impacto por detrás de un furgón.

Ligia Portillo

19/11/2025 11:36

¡Lo atropellaron! Una trimoto embiste a un adulto mayor que perdió la vida (VIDEO). Foto: Captura de pantalla
Perú

En un lamentable accidente ocurrido en Perú, un adulto mayor falleció tras ser arrollado por un trimoto que se descontroló luego de ser impactado por un furgón por la parte trasera.

Las imágenes muestran a la víctima caminando por la calle, cuando repentinamente el vehículo de tres ruedas lo embiste.

El conductor del trimoto no pudo mantener el control del vehículo, y la víctima terminó golpeando su cabeza contra un poste, cayendo inmediatamente al suelo. Los servicios de emergencia llegaron al lugar, pero el adulto mayor ya había fallecido.

Las autoridades de tránsito investigan las causas del accidente y buscan determinar responsabilidades por el hecho que conmocionó a la comunidad local.

Imágenes sensibles:

 

