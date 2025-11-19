¡Solo 30 centímetros! El departamento más estrecho de China en renta (VIDEO)

En China, un departamento de apenas 30 centímetros de ancho se ha vuelto la sensación en TikTok y otras redes sociales, sorprendiendo a los internautas por su diminuto tamaño y curiosas comodidades.

Una pareja que viajaba por el país asiático decidió probar suerte con este “alojamiento económico”: costaba apenas 8 yuanes (menos de un dólar estadounidense), lo que equivale a unos 7,50 bolivianos aproximadamente. Lo que prometía ser una experiencia cómoda resultó ser todo un reto, entrar al departamento requería maniobras casi de acróbata.

El video que se viralizó muestra una estrecha cama, un televisor plasma recostado para caber en el espacio, la mitad de un inodoro compartido con la habitación contigua y una mesa plegable que apenas se puede extender. La pareja también intentó meter una cazuela metálica y una caja de pizza, pero ambos objetos quedaron atorados en el reducido espacio.

Para quienes se pregunten el costo de quedarse más tiempo, una estancia de un mes (31 noches) tendría un precio de 248 yuanes, unos 242 bolivianos, según el tipo de cambio actual.

Este curioso fenómeno se da en un contexto más amplio, el mercado inmobiliario chino, tras décadas de crecimiento sostenido, enfrenta tensiones estructurales. La sobreconstrucción, los precios desbordados en grandes ciudades y el endeudamiento de los hogares reflejan un sector que llegó a representar hasta un tercio de la economía nacional, según la Fundación Monetaria Internacional.

Entre departamentos diminutos y rascacielos desbordados, China sigue sorprendiendo con su creatividad… y sus retos habitacionales.

Mira el video:

