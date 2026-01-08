TEMAS DE HOY:
‘Tío Vago’ México Chico Niña desaparecida en La Guardia

32ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

[VIDEO] Intentó sobornar a mecánico para aprobar la inspección y ató un sobre con dinero al chasis del auto

El momento fue registrado en video por el propio mecánico y rápidamente se viralizó en distintas plataformas.

Charles Muñoz Flores

08/01/2026 17:05

Un intento de soborno durante la VTV quedó registrado y se volvió viral. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Argentina

Escuchar esta nota

Un insólito intento de soborno durante la Verificación Técnica Vehicular (VTV) quedó al descubierto y generó una fuerte repercusión en redes sociales. Un cliente intentó evitar la inspección reglamentaria de su vehículo ofreciendo dinero a un mecánico, pero lo hizo de una manera poco habitual: ató un sobre con efectivo directamente al chasis del auto.

Según relató el trabajador, el vehículo no cumplía con las condiciones técnicas mínimas exigidas para circular, por lo que no podía ser aprobado. Ante esa situación, el conductor habría intentado “arreglar” la situación sin pasar por el procedimiento correspondiente, con la intención de que el soborno pasara inadvertido.

El momento fue registrado en video por el propio mecánico y rápidamente se viralizó en distintas plataformas. Las imágenes despertaron indignación, pero también comentarios irónicos y polémicos entre los usuarios.

“Original sin dudas”, “Está mal, pero no tan mal”, “Quizás era poco y por eso lo denuncia”, fueron algunas de las reacciones que circularon en redes.

A continuación, el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

Amores que engañan

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD