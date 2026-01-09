Sobrevuelo en el Trópico detectó pistas y fábricas de droga, afirmó viceministro

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, aseguró este jueves que el sobrevuelo registrado en Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba, forma parte de operativos antinarcóticos regulares, planificados y autorizados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

“Este sobrevuelo ha servido para hacer una vigilancia del Estado en áreas que son zonas rojas del trópico de Cochabamba. Hemos podido evidenciar pistas clandestinas, algunas de ellas procedimos a destruirlas con dinamita, y hemos quemado fábricas de droga que se habían descubierto”, explicó Justiniano.

Durante el operativo, se identificaron entre 12 y 14 pistas clandestinas, utilizadas por narcotraficantes para transportar cocaína. La autoridad enfatizó que este tipo de sobrevuelos permite planificar futuras intervenciones terrestres de manera más segura y efectiva.

“De 31 aeronaves disponibles, solamente dos están en funcionamiento. Esperamos poder pagar repuestos y, con la cooperación internacional, contar con más aeronaves sobrevolando estas zonas críticas. La vigilancia debería ser normal en todas las zonas rojas del país, pero hemos estado limitados por falta de recursos”, exclamó.

Sobre los cultivos de coca, el viceministro explicó que Bolivia enfrenta actualmente aproximadamente 40.000 hectáreas, cuando la ley establece un máximo de 22.000 hectáreas para consumo legal.

Cuestionado sobre si Evo Morales debería preocuparse, el viceministro fue enfático en su respuesta: “No me gusta personalizar, no corresponde hacerlo, pero sí puedo decir que aquellos que han favorecido directa o indirectamente al narcotráfico deben preocuparse”.

El viceministro Justiniano también destacó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Por ello, Bolivia busca coordinación con Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea para reforzar logística, inteligencia y erradicación.

Justiniano enfatizó que los sobrevuelo y operativos forman parte de un plan continuo para restablecer la presencia del Estado en zonas donde históricamente el narcotráfico ha tenido control, y que la colaboración con comunidades y productores legales de coca es clave.

El viceministro también hizo un llamado a la población para no dejarse influenciar por narcotraficantes que buscan proteger sus cultivos mediante favores o dádivas.

Mira la programación en Red Uno Play