El alcalde Jhonny Fernández fue trasladado hasta un centro médico para recibir asistencia

En un operativo custodiado por la policía, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, fue aprehendido y trasladado en ambulancia desde las dependencias de la Delcc hacia un centro médico. El burgomaestre se encontraba prestando su declaración informativa cuando su estado de salud obligó a la intervención inmediata de paramédicos y escoltas judiciales.

La detención surge a raíz de una investigación del Ministerio Público de Anticorrupción por presuntos delitos de uso indebido de influencias y conducta antieconómica. Se le señala por un supuesto daño económico al Estado de más de 6 millones de bolivianos, relacionado con obras de pavimentación en la zona del Plan Tres Mil.

Dentro de la patrulla que custodiaba la ambulancia se encontraban los investigadores del caso, quienes mantienen la vigilancia estricta sobre la autoridad edil. Según el reporte oficial, Fernández compareció en calidad de denunciado, pero su situación jurídica cambió formalmente durante la diligencia tras evaluarse los riesgos procesales.

Su abogado defensor justificó la salida de la unidad policial debido al delicado estado físico del alcalde, quien padece un cuadro severo de influenza.

“El juez verificará su situación jurídica; por protocolo debe tener un escolta, pero pese a su enfermedad él se hizo presente ante la Fiscalía”, puntualizó la defensa técnica.

Mira la programación en Red Uno Play