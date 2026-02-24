El sector lechero en emergencia: Fedeple advierte que la producción nacional ha caído un 28%

El presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) de Santa Cruz, Juan Manuel Rojas, lanzó una dura advertencia sobre el futuro de la industria láctea en Bolivia. Según el dirigente, el sector se encuentra en un estado de emergencia crítica debido a una regulación estatal que, tras 13 años de vigencia, amenaza con hacer desaparecer la actividad.

Un mercado "regulado y asfixiado"

La principal queja del sector radica en una resolución biministerial vigente desde 2012, la cual fija una franja de precios tanto para el productor como para el consumidor. Rojas se refirió al "Estado tranca" que impide ajustar los ingresos frente al incremento de los costos de producción.

"El sector lechero boliviano se nos muere. Somos el único sector que ha estado regulado por más de 13 años y ya exigimos ser desregulados. Queremos un mercado abierto con reglas claras", afirmó el ejecutivo.

Cifras de una crisis silenciosa

El impacto de esta política se refleja en indicadores alarmantes, afirmó el dirigente:

Caída en la producción: A nivel nacional, la producción de leche se ha desplomado un 28% . En Santa Cruz, el decrecimiento es de más de 100,000 litros por día .

Volumen perdido: En los últimos cinco años, Bolivia dejó de producir 351 millones de litros .

Cierre de granjas: Más de 250 productores han abandonado la actividad en el último lustro, lo que representa una pérdida del 28% de los productores activos.

Actualmente, la banda de precios establece pagos de Bs 4.45 para Santa Cruz, Bs 4.50 para los Valles y Bs 4.55 para el Altiplano. Los productores sostienen que estos montos no cubren la realidad del campo y advierten que, de no liberarse el mercado, Bolivia se verá obligada a importar leche a corto plazo.

Pese a haber sostenido múltiples reuniones con el Gobierno —la más reciente hace apenas diez días—, el sector lamenta que aún no se haya emitido la resolución para levantar la banda de precios. "Hemos visto avances en otros sectores, pero nosotros seguimos sin avanzar. Ya es insostenible", concluyó Rojas.

