TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Secuestro Roberto Baeza accidente vehicular

Fedeple: cerraron 120 lecherías y producción cayó de 350.000 a 230.000 litros diarios

Fedeple denuncia que la falta de diésel y las restricciones de precios redujeron la producción de leche y frenaron las exportaciones.

Naira Menacho

28/08/2025 23:59

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Se agudiza la problemática del sector lechero, según el presidente de Fedeple, Juan Manuel Rojas, la falta de diésel, las bandas de precio y ante el desincentivo del gobierno provocó el cierre de 120 lecherías en los últimos años.

“Los productores prefirieron cambiar de rumbo, vender sus vacas, vender sus propiedades porque ya no era atractivo producir leche”, señaló el presidente de Fedeple.

Con el cierre de las lecherías, Rojas explicó que la producción de leche bajó de 350.000 litros de leche día a 230.000 afectando, no solo a la industria nacional, sino también a la exportación, puesto que, ahora solo se exporta entre 10.000 a 15.000 litros por día, siendo que, años atrás se exportaba hasta 95.000 litros de leche por día.

Un futuro incierto

El presidente de Fedeple señaló que la falta de diésel está afectando considerablemente al sector, puesto que no pueden encontrar camiones con este carburante para que realice el traslado de los insumos hasta la planta de preparación de alimentos.

“Solo existe harina de soya para unos 7 a 8 días y esto puede paralizar la planta de alimento que tenemos en Fedeple afectando al 78% de los asociados”, afirmó Rojas quien advirtió en dentro de poco, tampoco contarán con diésel para transportar la producción hasta la industria, hecho que causaría desabastecimiento en la población en general.

 

