YPFB controla puntos críticos en ductos tras riadas y garantiza suministro con "bypass" estratégico

YPFB Transporte S.A. informó que los cuatro puntos críticos de la red de transporte de hidrocarburos por ductos, afectados por eventos climáticos en los ríos Piraí, en Santa Cruz, e Ichoa, en Cochabamba, se encuentran bajo control, sin afectar la continuidad del suministro.

La subsidiaria de YPFB señaló que los incidentes fueron provocados por eventos de fuerza mayor de origen climático, lo que activó de forma inmediata los protocolos de seguridad y respuesta a emergencias, permitiendo el aislamiento de los tramos comprometidos para resguardar a la población y el medio ambiente.

Uno de los puntos más sensibles se registró en el Gasoducto Carrasco–Yapacaní (GCY), tras el colapso de un puente vehicular sobre el río Ichoa.

Según el reporte, los equipos técnicos procedieron al cierre de válvulas y ejecutaron una conexión alternativa (bypass) que permitió mantener el suministro a usuarios estratégicos, entre ellos la Termoeléctrica Ende Andina.

YPFB Transporte indicó que la situación operativa se mantiene bajo monitoreo permanente y que ya se inició la fase de reparación definitiva, que incluye obras civiles y mecánicas.

Entre las acciones previstas se contempla la construcción de tres variantes adosadas a la nueva infraestructura del puente sobre el río Ichoa, con el objetivo de reforzar la seguridad del ducto frente a futuros eventos climáticos.

La empresa reafirmó su compromiso con la continuidad del servicio de transporte de hidrocarburos, asegurando que cuenta con la planificación y los recursos necesarios para enfrentar contingencias derivadas de fenómenos naturales.

Mira la programación en Red Uno Play