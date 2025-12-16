Bolivia marca un hito en el desarrollo de su producción pecuaria con la realización de la primera faena técnica de búfalos, una iniciativa inédita que busca medir el rendimiento real de esta especie y proyectar su potencial dentro del mercado cárnico nacional e internacional.

La presentación oficial de esta faena técnica se realizó el pasado 15 de diciembre, ocasión en la que se anunciaron dos fechas claves:

El viernes 19 de diciembre se llevará a cabo la faena bubalina.

Y, el lunes 22 de diciembre se presentarán los resultados oficiales.

Luis César Quiles, presidente de la Asociación de Criadores de Búfalo, explicó que el objetivo principal es obtener datos propios sobre el rendimiento del búfalo en Bolivia, considerando peso, cortes y aprovechamiento de carne. Detalló que los animales a faenar son jóvenes, de entre 18 y 24 meses, criados exclusivamente a pasto, logrando su peso máximo tras dos veranos y dos inviernos, lo que representa un menor costo de producción en comparación con otras especies.

Por su parte, el criador Walter Kuljis informó que se faenarán 100 búfalos de distintos productores para analizar el rendimiento de carne, hueso y tipos de cortes. Destacó que este proceso es clave, ya que la carne de búfalo puede acceder a la Cuota Hilton, un contingente arancelario de carne de alta calidad que la Unión Europea otorga a países exportadores.

Los resultados de esta faena técnica permitirán sentar bases técnicas y comerciales para consolidar al búfalo como una alternativa productiva estratégica para Bolivia.



