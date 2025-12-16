Bolivia dará un paso clave en el fortalecimiento de la atención oncológica gracias a nuevos acuerdos de cooperación internacional con Estados Unidos, orientados a mejorar el tratamiento, la infraestructura y la atención especializada para pacientes con cáncer.

La ministra de Salud, Marcela Tatiana Flores Zambrana, anunció que en enero se firmará un convenio con un centro clínico de Nueva Orleans, que permitirá el intercambio de experiencias exitosas en cirugía oncológica, especialmente en casos de cáncer de mama, útero y colon. Esta alianza busca elevar la calidad de los procedimientos médicos y optimizar la atención en el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, en Santa Cruz.

Además, el país será incorporado a los programas de cooperación del St. Jude Children’s Research Hospital, uno de los referentes mundiales en oncología pediátrica, lo que beneficiará directamente a niños y adolescentes que reciben tratamiento especializado.

Según datos oficiales, en los últimos 10 años se registraron en Santa Cruz 1.414 casos de cáncer en adultos y 457 en niños y adolescentes, quienes acuden de forma recurrente al Hospital Oncológico.

En cuanto al futuro de la atención especializada, la ministra informó que este jueves sostendrá una reunión con el ministro de Planificación del Desarrollo, José Fernando Romero Pinto, para gestionar recursos destinados al sector. A ello se suma la predisposición del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz para encarar la construcción de un nuevo hospital oncológico en los próximos cinco años, con infraestructura moderna, equipamiento adecuado y personal altamente especializado.

