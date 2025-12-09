“Seguimos sin respuesta”: salud anuncia nuevo paro de 72 horas la próxima semana

En Santa Cruz, los trabajadores en salud acatan un paro de 48 horas en los hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Dirigentes del sector adelantaron que habrá un paro de 72 horas la siguiente semana.
09/12/2025 18:35
El sector salud en Santa Cruz anunció un nuevo paro de 72 horas para la próxima semana, en protesta por la falta de atención a demandas relacionadas con salarios, infraestructura y condiciones laborales.
El dirigente de los Trabajadores en Salud, Robert Hurtado, lamentó que las autoridades municipales y departamentales no hayan dado respuesta a los reclamos planteados.
“Hasta ahora no hay solución. El paro será de 72 horas”, declaró.
Las principales demandas del sector son:
Pago de salarios adeudados
Pago de subsidios
Garantizar la atención médica en la Caja Nacional de Salud
Regulación de ítems y contrataciones
Mejoras en la infraestructura y condiciones laborales
Desde la Alcaldía y la Gobernación, las autoridades aseguraron que la escasez de ítems es un problema estructural que se arrastra desde hace años.
El vocero municipal, Bernardo Montenegro, afirmó que el 100% de los trabajadores en salud dependientes de la Alcaldía ya fueron pagados.
