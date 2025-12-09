TEMAS DE HOY:
Salud

“Seguimos sin respuesta”: salud anuncia nuevo paro de 72 horas la próxima semana

En Santa Cruz, los trabajadores en salud acatan un paro de 48 horas en los hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Dirigentes del sector adelantaron que habrá un paro de 72 horas la siguiente semana. 

Yandy Yennifer Fernández Mamani

09/12/2025 18:35

Crisis en salud: Trabajadores anuncian un paro de 72 horas la próxima. FOTO: RED UNO

El sector salud en Santa Cruz anunció un nuevo paro de 72 horas para la próxima semana, en protesta por la falta de atención a demandas relacionadas con salarios, infraestructura y condiciones laborales.

El dirigente de los Trabajadores en Salud, Robert Hurtado, lamentó que las autoridades municipales y departamentales no hayan dado respuesta a los reclamos planteados.

“Hasta ahora no hay solución. El paro será de 72 horas”, declaró.

Las principales demandas del sector son:

  • Pago de salarios adeudados

  • Pago de subsidios

  • Garantizar la atención médica en la Caja Nacional de Salud

  • Regulación de ítems y contrataciones

  • Mejoras en la infraestructura y condiciones laborales

 

Desde la Alcaldía y la Gobernación, las autoridades aseguraron que la escasez de ítems es un problema estructural que se arrastra desde hace años.

El vocero municipal, Bernardo Montenegro, afirmó que el 100% de los trabajadores en salud dependientes de la Alcaldía ya fueron pagados.

 

 

