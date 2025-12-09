“Seguimos sin respuesta”: salud anuncia nuevo paro de 72 horas la próxima semana

El sector salud en Santa Cruz anunció un nuevo paro de 72 horas para la próxima semana, en protesta por la falta de atención a demandas relacionadas con salarios, infraestructura y condiciones laborales.

El dirigente de los Trabajadores en Salud, Robert Hurtado, lamentó que las autoridades municipales y departamentales no hayan dado respuesta a los reclamos planteados.

“Hasta ahora no hay solución. El paro será de 72 horas”, declaró.

Las principales demandas del sector son:

Pago de salarios adeudados

Pago de subsidios

Garantizar la atención médica en la Caja Nacional de Salud

Regulación de ítems y contrataciones

Mejoras en la infraestructura y condiciones laborales

Desde la Alcaldía y la Gobernación, las autoridades aseguraron que la escasez de ítems es un problema estructural que se arrastra desde hace años.

El vocero municipal, Bernardo Montenegro, afirmó que el 100% de los trabajadores en salud dependientes de la Alcaldía ya fueron pagados.

