Internacional

¡Horror! Aprehenden a una mujer que convivía con el cadáver de su hija de 22 años

La mujer ocultó el cadáver de su hija debajo de su cama. Vecinos alertaron a las autoridades después de percatarse de un fuerte olor proveniente del inmueble.

Red Uno de Bolivia

09/12/2025 11:25

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Escuchar esta nota

Un atroz hecho se registró en Córdoba, Argentina, donde una mujer de 64 años fue detenida luego de que la Policía encontrara el cuerpo de su hija de 22 años debajo de una cama, en su vivienda del barrio El Torreón.

Los agentes policiales acudieron al inmueble tras la llamada de vecinos que denunciaron la presencia de un fuerte olor en la vivienda, según informó el medio TN. La Fiscalía de Río Tercero, a cargo de Paula Bruera, investiga lo ocurrido, mientras avanza con la autopsia y los peritajes psicológicos a la mujer.

Según los policías, la joven se encontraba desaparecida desde hace varios días, pero cuando los vecinos preguntaban a la madre por su hija, esta respondía que se encontraba recostada en la cama.

Tras el terrible hallazgo, la mujer fue aprehendida; sin embargo, está siendo sometida a estudios psicológicos para determinar su estado de salud mental. El caso se encuentra en investigación.

 

 

 

