¿Qué se sabe sobre el caso del médico y excandidato presidencial Chi Hyun Chung y por qué fue aprehendido?

En dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la zona norte de Santa Cruz permanece aprehendido el médico y político Chi Hyun Chung, acusado de un presunto delito de lesiones culposas relacionado con un caso de supuesta mala praxis ocurrida en 2023. La denuncia fue presentada por una mujer que afirmó haber perdido un dedo durante una intervención quirúrgica.

La aprehensión fue ejecutada por la Felcc y el Ministerio Público la mañana de este martes, cuando Chi Hyun Chung acudió a una estación policial para interponer una denuncia por un presunto robo en una universidad. Al ser verificado su registro, los efectivos identificaron que había una orden de aprehensión vigente, por lo que procedieron a detenerlo y derivarlo a celdas policiales.

La defensa denuncia ilegalidades

El abogado del médico, Christian Tejada, aseguró a Red Uno que la detención es “ilegal” y vulnera los derechos constitucionales de su defendido. Según explicó, la orden se fundamentó en que Chi supuestamente no habría asistido a declarar, pese a que, según afirmó, ya se había presentado ante la Fiscalía y había decidido acogerse a su derecho a guardar silencio.

Tejada cuestionó además que la fundamentación fiscal no cumpliría los requisitos establecidos en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, que regula las condiciones para emitir una orden de aprehensión.

“Lo que corresponde ahora es presentar una acción de libertad, porque el doctor ya declaró y no existe riesgo procesal que justifique esta medida”, sostuvo el abogado. Añadió que esperan que su cliente quede en libertad en las próximas horas.

El camino procesal

La defensa anunció que, de no prosperar la acción de libertad, solicitarán una audiencia cautelar donde pedirán libertad irrestricta para el profesional, al sostener que no existen motivos para mantenerlo en detención.

