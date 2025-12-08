¡Tembló Santa Cruz! Qué hacer antes, durante y después de un sismo: recomendaciones del Observatorio San Calixto

En la última semana, Santa Cruz registró tres sismos de baja magnitud que, pese a no superar los cuatro grados en la escala de Richter, fueron sentidos por habitantes de Montero y de distintos barrios de la capital cruceña. El más reciente ocurrió este domingo a las 17:02 y alcanzó una magnitud de 3.5.

De acuerdo con el reporte del Observatorio San Calixto, el epicentro de este último movimiento telúrico se ubicó a 11 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, a 18 kilómetros al este de La Guardia y a 41 kilómetros al sur de Warnes.

La ingeniera geóloga Mayra Nieto, especialista del Observatorio, explicó en contacto vía Zoom que se trató de un sismo superficial, con una profundidad de 15 kilómetros. Estas características, poca profundidad y cercanía con zonas pobladas, hacen que el movimiento pueda ser percibido por más personas.

“Este evento ha tenido una magnitud baja, 3.5 en la escala de Richter. Hasta el momento no tenemos reportes de daños personales ni materiales”, señaló Nieto. Recordó que la actividad sísmica en Bolivia es normal y que diariamente se registran eventos que se publican en la página oficial de la institución.

A este movimiento se suma otro registrado la pasada semana, en la región de Vallegrande, con una magnitud de 3.3. Ninguno ocasionó daños, pero sí despertaron inquietud entre la población. Ante este escenario,

Nieto aclaró que los sismos en zonas como Santa Cruz, Cochabamba y el norte de Chuquisaca están asociados al movimiento de fallas geológicas locales: “Nos reflejan que la Tierra es dinámica y activa”.

Consultada sobre la posibilidad de que se presenten sismos de mayor magnitud, la geóloga explicó que, si bien los movimientos telúricos no se pueden predecir, la percepción de la población puede variar dependiendo del tipo de suelo y de las construcciones.

“En teoría, los sismos a partir de magnitud 4 ya son sentidos, pero en Santa Cruz hemos tenido reportes incluso con magnitudes de 2.9 cuando ocurren cerca de áreas urbanas”, añadió.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo ?

Según el Observatorio San Calixto, estas son las acciones fundamentales:

Antes

Elaborar un plan de emergencias familiar .

Identificar zonas seguras dentro y fuera del hogar.

Preparar una mochila de emergencias.

Informarse mediante fuentes oficiales, como la sección Cultura Sísmica del Observatorio San Calixto.

Durante

Mantener la calma.

Situarse en puntos de protección: bajo una mesa resistente, junto a muros estructurales o en zonas alejadas de ventanas.

No usar ascensores.

Si se está en la calle, alejarse de postes, cables y fachadas.

Después

Verificar el estado de la vivienda.

Evitar encender fuego si hay olor a gas.

Mantenerse informado a través de canales oficiales.

Colaborar con vecinos y familiares en caso de emergencia.

“Los terremotos no se pueden predecir; por eso la prevención es la clave. No hay que temer a los sismos, hay que conocerlos para convivir con ellos”, remarcó Nieto. Además, recomendó a la población descargar la aplicación educativa del Observatorio San Calixto, disponible en Play Store, que ayuda a organizar la mochila de emergencias y proporciona material didáctico.

Hasta la tarde de ayer, el sismo de 3.5 M fue el último registrado en Santa Cruz. Aunque algunos ciudadanos lo sintieron, no se reportaron daños.

