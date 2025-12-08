Urgente en Cotapachi: dos muertos y heridos tras enfrentamiento en el botadero

La tensión en Cotapachi escaló al límite durante la madrugada de este lunes, cuando un contingente policial llegó hasta el botadero de Colcapirhua para intentar levantar el bloqueo que ya cumple 12 días. Durante la intervención se produjo un fuerte enfrentamiento entre policías y vecinos movilizados, y se reportaron heridos y dos fallecidos, presuntamente por arma de fuego, aunque estas últimas todavía no fueron confirmadas oficialmente.

Personal policial permanece en el lugar para verificar la información y descartar o confirmar la identidad de las víctimas fatales. De manera preliminar, también se conoce que al menos dos policías resultaron heridos, uno de ellos evacuado de emergencia a un centro médico.

El conflicto comenzó hace casi dos semanas, cuando un grupo de pobladores de Cotapachi instaló un bloqueo en el relleno sanitario exigiendo que se definan oficialmente los límites del botadero. La medida impide el ingreso de basura, lo que provocó que la basura se acumule en las calles y genere molestias en los barrios de Colcapirhua.

Mientras la tensión aumenta, vecinos y autoridades insisten en una solución urgente para evitar que la situación se siga agravando.

