Dos heridos de gravedad tras choque entre un vehículo y un micro en la zona la Campana, Santa Cruz

Según el reporte preliminar, el vehículo particular habría impactado violentamente contra el micro, provocando heridas de consideración a dos personas, quienes fueron auxiliadas por vecinos del sector y posteriormente trasladadas a centros médicos.

Testigos del hecho señalaron que el motorizado que ocasionó el accidente circulaba a exceso de velocidad y que el conductor presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, versión que será investigada por las autoridades correspondientes.

Vecinos del lugar expresaron su preocupación por la constante recurrencia de accidentes en la zona y exigieron a las autoridades la instalación de reductores de velocidad (rompe muelles) y mayor señalización vial, con el fin de prevenir futuros hechos de tránsito.

José Carlos Torrico, vecino del sector, pidió una intervención urgente de las autoridades para mejorar la seguridad vial en el barrio.

“A causa de bebidas alcohólicas de una pareja, que no respetaron el rompemuelles, que se estrellaron contra un micro gracias Dios o pasó a mayores, y se ocasionó daños en el vehículo. Por eso estamos exigiendo como vecinos que pongan a la otra avenida más para que no ocurra esto”, afirmó Torrico.

