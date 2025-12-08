TEMAS DE HOY:
¡Prepárese! Cielos nubosos y algunas lluvias: así estará el clima esta semana

Tormentas aisladas y precipitaciones inesperadas afectarán varias regiones del país. Conozca el reporte completo y planifique su semana.

Charles M. Flores

07/12/2025 22:05

Cochabamba, Bolivia

La población deberá prepararse para algunos días de lluvias aisladas, especialmente en la región del Trópico de Cochabamba y en las zonas altas de la Cordillera oriental.

Según el pronóstico, los próximos días continuaremos con cielos nubosos, principalmente en las tardes, noches y madrugadas, acompañados de algunas lluvias y tormentas.

El reporte indica que en la ciudad de Cochabamba las temperaturas máximas rondarán los 30 °C, mientras que las precipitaciones se concentrarán de manera dispersa entre La Paz, Cochabamba y Chuquisaca.

Por su parte, los llanos orientales, incluyendo Santa Cruz y Beni, también registrarán tormentas ocasionales, aunque con una ligera mejora en comparación con días anteriores.

Se espera que esta mejora, caracterizada por mayor presencia de sol y menos lluvias, se mantenga al menos hasta el miércoles. A partir del jueves y viernes, se prevé un incremento de la cobertura nubosa y la posible reaparición de tormentas más significativas.

 

