¿Planeas viajar hoy? Así están las rutas según el reporte de transitabilidad de la ABC: cortes y desvíos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que administra 83 tramos de la Red Vial Fundamental, emitió su Reporte de Transitabilidad para este domingo 7 de diciembre, informando a los viajeros sobre diversas restricciones, desvíos y necesidad de circular con precaución en rutas clave debido a trabajos de mantenimiento, rehabilitación y construcción.

La institución reitera la importancia de circular con precaución, no exceder la velocidad y respetar la señalización vial antes de emprender cualquier viaje.

Principales restricciones y desvíos detallados:

El reporte destaca la situación en varios departamentos del país:

Cochabamba: Restricción especial: El tramo Llavini - Bombeo, sector Sillarcito, tiene una restricción vehicular especial por trabajos de rehabilitación y reconstrucción, permitiendo la circulación únicamente en horario nocturno de 17:30 a 07:00 a.m. Desvíos: El Puente Lágrimas - Ivirgarzama está transitable con desvíos, utilizando el puente paralelo debido a la presencia de personal técnico en el puente Sacta.

La Paz: Restricción especial: La ruta Unduavi - Chulumani prohíbe la circulación de todo tipo de vehículo de 08:00 a 12:00 y de 13:30 a 18:00, debido a trabajos de maquinaria. Desvíos: El tramo Patamanta (a Pucarani) - Huarina está transitable con desvíos, habiéndose habilitado dos carriles .

Santa Cruz: La ruta Santa Cruz (4to Anillo) - Warnes está transitable con desvíos debido a la construcción de la doble vía en el lado Este, con maquinaria trabajando en el sector.

Beni: El tramo Los Puentes - Puerto Varador está transitable con desvíos por trabajos de maquinaria en el sector río Mamoré-Puerto Varador, recomendándose circular con precaución. En San Javier - San Pedro - San Ramón, la ABC recomienda evitar circular por la vía cuando esté saturada y transitar con precaución en el sector Retén Mococovi, donde se realizaron trabajos de nivelación.

Tarija: La ruta Camargo - Viña Chujllas está transitable con precaución tras haberse realizado trabajos de limpieza en el sector Porvenir.



La ABC recuerda a los usuarios que, antes de emprender su viaje, deben circular con precaución, no exceder la velocidad y respetar la señalización vial. Para seguir el reporte de transitabilidad en tiempo real, visite la página web https://transitabilidad.abc.gob.bo.

