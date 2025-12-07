TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿Planeas viajar hoy? Así están las rutas según el reporte de transitabilidad de la ABC: cortes y desvíos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) insta a la precaución por trabajos en diversos tramos de la Red Vial Fundamental.

Milen Saavedra

07/12/2025 10:39

ABC emite reporte de transitabilidad para este domingo: Restricciones y desvíos en rutas clave de Cochabamba y La Paz
Bolivia

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que administra 83 tramos de la Red Vial Fundamental, emitió su Reporte de Transitabilidad para este domingo 7 de diciembre, informando a los viajeros sobre diversas restricciones, desvíos y necesidad de circular con precaución en rutas clave debido a trabajos de mantenimiento, rehabilitación y construcción.

La institución reitera la importancia de circular con precaución, no exceder la velocidad y respetar la señalización vial antes de emprender cualquier viaje.

Principales restricciones y desvíos detallados:

El reporte destaca la situación en varios departamentos del país:

  • Cochabamba:

    • Restricción especial: El tramo Llavini - Bombeo, sector Sillarcito, tiene una restricción vehicular especial por trabajos de rehabilitación y reconstrucción, permitiendo la circulación únicamente en horario nocturno de 17:30 a 07:00 a.m.

    • Desvíos: El Puente Lágrimas - Ivirgarzama está transitable con desvíos, utilizando el puente paralelo debido a la presencia de personal técnico en el puente Sacta.

  • La Paz:

    • Restricción especial: La ruta Unduavi - Chulumani prohíbe la circulación de todo tipo de vehículo de 08:00 a 12:00 y de 13:30 a 18:00, debido a trabajos de maquinaria.

    • Desvíos: El tramo Patamanta (a Pucarani) - Huarina está transitable con desvíos, habiéndose habilitado dos carriles.

  • Santa Cruz:

    • La ruta Santa Cruz (4to Anillo) - Warnes está transitable con desvíos debido a la construcción de la doble vía en el lado Este, con maquinaria trabajando en el sector.

  • Beni: 

    • El tramo Los Puentes - Puerto Varador está transitable con desvíos por trabajos de maquinaria en el sector río Mamoré-Puerto Varador, recomendándose circular con precaución.

    • En San Javier - San Pedro - San Ramón, la ABC recomienda evitar circular por la vía cuando esté saturada y transitar con precaución en el sector Retén Mococovi, donde se realizaron trabajos de nivelación.

  • Tarija:

    • La ruta Camargo - Viña Chujllas está transitable con precaución tras haberse realizado trabajos de limpieza en el sector Porvenir.

La ABC recuerda a los usuarios que, antes de emprender su viaje, deben circular con precaución, no exceder la velocidad y respetar la señalización vial. Para seguir el reporte de transitabilidad en tiempo real, visite la página web https://transitabilidad.abc.gob.bo.

