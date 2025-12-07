“Es una solución inmediata”: BoA alquila avión y evita reembolsos millonarios

El Boeing 767-300ER cubrirá temporalmente la ruta Santa Cruz – Miami. El Ministerio de Obras Públicas asegura que permitió salvar miles de viajes y evitar pérdidas económicas.
07/12/2025 17:44
Escuchar esta nota
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, informó este domingo que la llegada del Boeing 767-300ER al aeropuerto internacional de Viru Viru permitió evitar la devolución de al menos $us 1.100.000 a pasajeros afectados por la venta de pasajes con un itinerario irreal durante la anterior gestión. La aeronave fue incorporada de manera temporal para cubrir la ruta internacional Santa Cruz – Miami.
“Se tendría que haber reembolsado casi un millón de dólares a los pasajeros; no solo 9.000 personas no hubieran viajado, sino que tendríamos que haber reembolsado. Entonces esto ha sido una solución inmediata, donde también va a haber un rédito económico para BoA”, declaró Zamora en rueda de prensa.
Medida temporal y plan de contingencia
La autoridad explicó que el alquiler del avión, de forma provisional, tendrá una duración de 20 a 25 días, mientras la Boliviana de Aviación (BoA) implementa un plan de contingencia destinado a reducir demoras y cancelaciones registradas en las últimas semanas.
«Pedimos a la población paciencia», señaló Zamora, quien recordó que la actual administración asumió el reto de atender de manera urgente la situación operativa de la empresa. “Estamos ya 20 días y damos soluciones inmediatas”, añadió.
Situación financiera y operativa de BoA
BoA atraviesa un déficit de Bs 215 millones y mantiene deudas superiores a los $us 37 millones, condiciones que han afectado su capacidad para mantener su flota en operación. En noviembre, la aerolínea llegó a volar con solo ocho aeronaves de un total de 20, provocando retrasos, cancelaciones y reclamos de los usuarios.
Por su parte, el gerente general de BoA, Juan José Galvarro, informó que la empresa trabaja en un proceso de recuperación operativa destinado a restablecer gradualmente su capacidad aérea.
“Trabajamos en un plan de recuperación operativa; trataremos de completar 13 aviones hasta diciembre y 14 en enero. La idea es tratar de estabilizar el itinerario y cumplir con los horarios”, afirmó.
CARACTERÍSTICAS DEL AVIÓN 767-300 ER
Capacidad de 232 pasajeros, 12 asientos Business Class)
Asientos reclinables 180 grados
Pantallas 24 pulgadas
Energía eléctrica, control remoto y puerto usb
Iluminación led
Amplios compartimentos de equipaje
Bimotor de fuselaje ancho.
Alcance 11.000 km
Cubrirá la ruta Santa Cruz - Miami
