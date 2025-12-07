TEMAS DE HOY:
Así se cotiza el dólar paralelo este domingo 7 de diciembre en Bolivia

¡Atención! Nuevas variaciones se registran en el dólar paralelo a esta hora de la tarde, según muestran plataformas digitales.

Red Uno de Bolivia

07/12/2025 12:25

Escuchar esta nota

Según datos emitidos este 7 de diciembre de 2025 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 9.49 (BOB) y un precio de compra de 9.53 BOB.

La cotización del tipo de cambio para la venta con relación a la pasada jornada sufrió variaciones, puesto que el dólar paralelo llegó a registrar un precio a la venta de 9.62 (BOB) y hoy registra 9.53 (BOB).

En tanto, el precio para la compra se registró la pasada jornada en 9.67 (BOB), y en este domingo registra la cifra de 9.53 (BOB)

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación con las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB) por cada dólar.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano, que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este domingo una variación, ya que a la compra se registra en 9.57 (BOB) y 9.54 (BOB) para la venta.

