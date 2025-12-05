Bolivia logra nuevo destino de exportación de carne con la apertura del mercado egipcio

El presidente Rodrigo Paz y el embajador de Egipto en Bolivia anunciaron este viernes un acuerdo bilateral que permitirá la apertura del mercado egipcio para la exportación de carne boliviana, marcando un nuevo paso en la diversificación de destinos internacionales para la producción nacional.

Durante la conferencia realizada en la Casa Grande del Pueblo, ambas autoridades destacaron que el entendimiento forma parte de una agenda de cooperación orientada a fortalecer el comercio exterior y ampliar oportunidades para el sector ganadero boliviano.

“Hoy estamos generando una nueva relación con Egipto, con una visión de desarrollo de Bolivia en el mundo. Es el primer paso a la apertura de exportaciones a un nuevo mercado de más de 118 millones de habitantes. Un mercado nuevo para exportar carne boliviana. Estamos llevando adelante mediante Egipto una relación estratégica para llevar una vinculación a 22 países comprendidos entre el África y el mundo árabe”, dijo el mandatario en un mensaje grabado”.

El mandatario dijo que Egipto se convierte en una relación estratégica para el país en cuanto a exportación de la producción de productos.

A su turno, el canciller, Fernando Aramayo, explicó que se da una acción operativa logrando la certificación para frigoríficos en Bolivia para la exportación de carne de res y pollo. Se espera cuatriplicar la exportación de carne, mejorando considerablemente el ingreso de divisas.

Finalmente, el embajador de Egipto, Hatem El Nashar, dijo que se ofrece a Bolivia un gran mercado para 118 millones de habitantes. Con esto, Bolivia se posicionará como proveedor confiable de carne.

Asimismo, dijo que se aperturará una oficina frigorífica en Santa Cruz donde se realizará el control y los trámites de exportación. Considera que la exportación de productos de Bolivia es una ganancia para ambos países.

