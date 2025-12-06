¡Fueron sepultados! Pareja muere tras derrumbe cerca de una cooperativa minera en Teoponte, La Paz

El comandante de la Policía Rural Fronteriza, coronel Javier Salgueiro, informó este viernes sobre el hallazgo de una pareja sin vida en la localidad de Teoponte, en La Paz.

Según Salgueiro, la pareja estaba siendo buscada por sus familiares por más de una semana; en la víspera fueron hallados sin vida. Un derrumbe los habría aplastado cuando buscaban oro.

“Son dos personas, una de sexo masculino y otra de sexo femenino; el varón tiene 37 años y la mujer 39. Habrían salido a una mina cercana a Teoponte, de donde los familiares ya no pudieron comunicarse con ellos por mucho tiempo, por lo que se organizaron y fueron a buscarlos”, manifestó Salgueiro.

La Policía realizó el levantamiento legal de los cuerpos para posteriormente entregarlos a sus familiares.

“Se procedió al levantamiento legal del cadáver, determinando como causa de la muerte, de manera preliminar, asfixia provocada por el derrumbe”, afirmó Salgueiro.

Ambas personas presentaban fracturas en la cabeza, en los miembros superiores e inferiores y en el tórax. Los familiares se opusieron al traslado a la morgue de ambos cadáveres y firmaron un acta de conformidad.

