Niegan acción de libertad a Lidia Patty y seguirá en celdas policiales

Richard Cerda, abogado de Lidia Patty, informó que en la audiencia de esta tarde se negó la acción de libertad, por lo que ahora solo les resta esperar la imputación que presente la Fiscalía y posteriormente la audiencia de medidas cautelares dentro de la investigación del caso Fondo Indígena.

“Nos ha llegado a rechazar la acción de libertad y cuál ha sido el fundamento de que nosotros debemos acudir al juez contralor de garantías, puesto que nosotros ya tenemos un juez cautelar, quien debe velar por el cumplimiento de lo que nosotros reclamemos. En este caso estamos a la espera de la presentación de la imputación formal del Ministerio Público y posterior audiencia de medidas cautelares”, informó el abogado en conferencia de prensa.

Patty fue aprehendida en la mañana de este viernes durante un operativo dirigido por efectivos de la institución del orden. La intervención se produjo después de nuevas actuaciones fiscales.

Tras su arresto, fue trasladada a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde deberá esperar su audiencia de medidas cautelares en las próximas horas.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play