Abogado Eduardo León revela daño económico de 700 millones de dólares en el caso Fondo Indígena

El abogado Eduardo León recordó este viernes que la denuncia presentada en 2015 por el caso Fondo Indígena reveló un daño económico de aproximadamente 700 millones de dólares, equivalente a 4.000 millones de bolivianos, una cifra que refleja la magnitud de uno de los casos de corrupción más graves del país. Lamentó que, pese a la dimensión del perjuicio, el proceso haya avanzado con una prolongada retardación.

“El año 2015 hemos denunciado nosotros y hemos iniciado este proceso por el tema del Fondo Indígena, y hemos acreditado un daño económico de 700 millones de dólares. En este momento hay muchos acusados que están para ser enjuiciados en un proceso que ha sido retardado maliciosamente”, señaló León a la Red Uno.

El abogado también se refirió a la reciente aprehensión de la exdiputada Lidia Patty, indicando que la acción se da por presunto enriquecimiento ilícito. “Ahora se aprehende a la señora Lidia Patty con relación al caso del Fondo Indígena, pero por otras circunstancias. Todos estos señores que se aprovecharon del Fondo Indígena han alegado ser indígenas, pero han contado plata en verde”, afirmó.

León sostuvo que la responsabilidad en el manejo de los millonarios recursos debe ser investigada en todos los niveles y apuntó a que se amplíen las pesquisas a exautoridades involucradas en decisiones de distribución presupuestaria. “Se tiene que aprehender a Luis Arce Catacora en este caso, porque es quien ha ordenado y ha facilitado que puedan entregarse estos recursos a cuentas particulares”, declaró.

Mire el video:

