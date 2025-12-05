TEMAS DE HOY:
Defensa de Lidia Patty presenta acción de libertad y solicita que su declaración sea en quechua

El abogado Víctor Nina agregó que los recursos económicos que pasaron por la cuenta de la exdiputada fueron destinados íntegramente a los dirigentes responsables de la ejecución de proyectos.

Hans Franco

05/12/2025 11:03

Foto: APG.

El abogado Víctor Nina informó este viernes que la defensa legal de la exdiputada Lidia Patty presentó una acción de libertad por presunta aprehensión ilegal, en el marco de las investigaciones del caso Fondo Indígena. La exlegisladora también pidió brindar su declaración en idioma quechua, solicitud que será formalizada ante las autoridades competentes.

“Estamos pidiendo que Lidia Patty declare en su idioma original, que es el quechua”, afirmó Nina, al señalar que su defendida busca garantizar el ejercicio pleno de sus derechos lingüísticos y constitucionales.

El abogado aseguró que Patty declarará y que cuenta con elementos para respaldar su inocencia. “Lidia Patty va a prestar su declaración; tiene las pruebas de descargo. Desde 2012 ha exigido auditoría al Fondioc; nunca hubo auditoría. Lidia Patty no tiene un peso en su cuenta”, señaló.

 

Nina agregó que los recursos económicos que pasaron por la cuenta de la exdiputada fueron destinados íntegramente a los dirigentes responsables de la ejecución de proyectos. Asimismo, adelantó que la defensa solicitará que exdirectores del Fondo Indígena presten declaración y que se realice una auditoría jurídica forense para esclarecer los hechos.

La defensa espera que la acción de libertad sea atendida en las próximas horas, mientras continúa el proceso de recolección de testimonios y documentación en torno al caso.

Mire el video: 

 

 

 

 

