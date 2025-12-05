¡Impactantes imágenes! Carretera se hunde y deja vehículos atrapados, incluido un autobús escolar

Un tramo de la carretera en Mylakkad se derrumbó, atrapando varios vehículos, entre ellos un autobús escolar. Afortunadamente, todos los ocupantes fueron evacuados sanos y salvos gracias a la rápida intervención de las autoridades locales.

El colapso provocó el bloqueo total del tráfico en la zona mientras se realizan evaluaciones de los daños. En las imágenes que circulan en redes sociales se observa a vehículos detenidos al borde del tramo hundido y a peatones mirando con asombro la parte central de la vía que se derrumbó.

Las autoridades instaron a los conductores a evitar la zona hasta nuevo aviso y aseguraron que se tomarán medidas para reparar la carretera lo antes posible. No se reportaron heridos.

A continuación, el video:

