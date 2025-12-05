TEMAS DE HOY:
¡Impactantes imágenes! Carretera se hunde y deja vehículos atrapados, incluido un autobús escolar

Todos fueron evacuados sanos y salvos. El tráfico permanece bloqueado mientras las autoridades evalúan los daños.

Charles M. Flores

05/12/2025 11:14

Derrumbe en carretera de Mylakkad atrapa vehículos, pero evacuación evita tragedia. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Kollam, India

Escuchar esta nota

Un tramo de la carretera en Mylakkad se derrumbó, atrapando varios vehículos, entre ellos un autobús escolar. Afortunadamente, todos los ocupantes fueron evacuados sanos y salvos gracias a la rápida intervención de las autoridades locales.

El colapso provocó el bloqueo total del tráfico en la zona mientras se realizan evaluaciones de los daños. En las imágenes que circulan en redes sociales se observa a vehículos detenidos al borde del tramo hundido y a peatones mirando con asombro la parte central de la vía que se derrumbó.

Las autoridades instaron a los conductores a evitar la zona hasta nuevo aviso y aseguraron que se tomarán medidas para reparar la carretera lo antes posible. No se reportaron heridos.

A continuación, el video:

 

 

