“Déjame que me quite las mechas del pelo”: así cayó una líder criminal mientras se teñía el cabello

Lo que parecía una tranquila tarde de estética capilar terminó en un operativo encubierto de alto impacto. Mayra Solorzano, de 37 años y señalada como la líder de una organización dedicada a realizar entraderas (asaltos) en distintas localidades de La Matanza, fue detenida por la DDI mientras se sometía a un proceso de decoloración en una peluquería.

Solorzano estaba prófuga desde hacía más de un año y era buscada por su presunta participación en al menos ocho robos a viviendas, uno de ellos a un familiar del fiscal federal Sergio Mola. Según la investigación, dirigía la logística de la banda, seleccionaba objetivos, realizaba tareas de reconocimiento e incluso acompañaba los asaltos desde los vehículos utilizados para monitorear la zona.

Una pista inesperada: un turno de peluquería

El avance en el caso llegó gracias al análisis del teléfono que los investigadores habían identificado como perteneciente a Solorzano. Entre las comunicaciones detectaron una cita agendada para una sesión de decoloración. Sabiendo que el procedimiento le demandaría entre dos y tres horas, la DDI montó un operativo discreto.

Una agente se hizo pasar por clienta dentro del local, mientras otros efectivos rodeaban la zona. Cuando la mujer se sentó en el sillón, cubierta con una capa rosa y con papel aluminio en el cabello, los policías ingresaron.

Visiblemente sorprendida, Solorzano alcanzó a decir: “Déjame que me saque las mechas del pelo”. No obtuvo respuesta: fue esposada de inmediato.

Una organización con roles definidos y un policía como “oreja”

La banda actuaba bajo un esquema definido. Autos distribuidos como “campanas”, grupos de ingreso directo a las viviendas y un elemento clave: un policía bonaerense que filtraba información sensible.

Se trata del teniente Blas Camacho, integrante de la UTOI de La Matanza, quien avisaba si había entradas al 911 y si patrulleros estaban en camino. “Un policía desleal”, lo calificaron fuentes del caso.

Además de Solorzano y Camacho, otros dos hombres fueron detenidos. Les secuestraron autos utilizados en los robos y elementos denunciados como sustraídos en distintos hechos.

La caída de la presunta líder

Según la fiscal Andrea Palín, a cargo de la Fiscalía N.º 9, Solorzano cumplía un rol central: entregaba direcciones a la banda, hacía reconocimiento previo de las viviendas e incluso enviaba selfis desde las zonas donde operarían. Su caída, afirman los investigadores, desarticula a la estructura principal de la organización.

