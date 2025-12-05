Vicepresidente inaugura recepción de postulaciones para vocales del TSE

El vicepresidente Edmand Lara, inauguró la mañana de este viernes la recepción de postulaciones para las vocalías del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dando inicio oficial a la segunda fase del proceso de selección.

"Damos inicio a la segunda fase del proceso. Hoy comienza el proceso de postulación; desde hoy y hasta el lunes todos los postulantes deben presentar sus requisitos", afirmó Lara durante el acto realizado en instalaciones de la ALP.

A partir de este viernes 5 de diciembre y durante cuatro días, la Comisión Mixta de Constitución recibirá las carpetas de los aspirantes a vocales del TSE. El lanzamiento se realizó en presencia de un notaria de fe pública, con quien se procedió a la apertura del libro de actas notariado, documento en el que se registrarán todas las postulaciones.

El Órgano Legislativo debe designar a los nuevos vocales electorales hasta el 19 de diciembre, como parte del proceso de renovación del Tribunal Supremo Electoral.

Los interesados deberán presentar sus requisitos ante la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral en los siguientes horarios:

Viernes 5 de diciembre: 08:30 a 18:00

Sábado 6 y domingo 7: 08:30 a 12:00

Lunes 8 de diciembre: 08:30 a 18:30

La Comisión verificará el cumplimiento de los requisitos y posteriormente elaborará los informes correspondientes para su consideración en el pleno de la Asamblea.

