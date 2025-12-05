TEMAS DE HOY:
Policial

Abogado de Patty dijo que existe voluntad de colaborar en la investigación del caso Fondo Indígena

El jurista, Richard Cerda, explicó que la citación recibida por Patty se limita al presunto delito de incumplimiento de contratos, descartando que existan otros cargos en su contra.

Hans Franco

05/12/2025 10:13

Foto: Abogado de Patty dijo que existe voluntad de colaborar en la investigación del caso Fondo Indígena
La Paz

Escuchar esta nota

El abogado de Lidia Patty, Richard Cerda, informó este viernes que su defendida se encuentra plenamente dispuesta a colaborar con la investigación abierta en el marco del caso Fondo Indígena, y pidió que no se recurra a medidas extremas en su contra, al no existir motivos que las justifiquen.

“La señora Lidia Patty está en la predisposición de colaborar con toda esta investigación; no hay necesidad de aprehenderla o llevarla presa sin motivo. Ella quiere declarar y es por eso que estamos aquí presentes”, sostuvo Cerda en rueda de prensa.

El jurista explicó que la citación recibida por Patty se limita al presunto delito de incumplimiento de contratos, descartando que existan otros cargos en su contra. “En este caso solamente nos han citado por incumplimiento de contratos; solamente es ese delito por el que nos han llegado a citar”, afirmó.

Cerda también cuestionó que el caso se reactive después de más de una década. “Este problema del Fondo Indígena se arrastra desde 2011 y es de extrañar que recién esta gestión, con cambio de gobierno, se active este proceso”, manifestó.

Mire el video: 

 

