¡Atroz! Detienen a una mujer de 36 años acusada de asesinar a golpes a su esposo de 78

La investigación por la muerte de Carlos Alberto Royer, un hombre de 78 años hallado sin vida el pasado 28 de octubre en su departamento del barrio República de la Sexta, en Argentina dio un giro inesperado.

Su esposa, de 36 años, y otra mujer de 27 fueron detenidas en las últimas horas, como sospechosas de haber participado en el crimen.

En un principio, la pareja de Royer había denunciado que un desconocido había ingresado al domicilio, la golpeó y la dejó inconsciente. Aseguró que, al recuperar el conocimiento, encontró a su marido muerto. Esa versión, sin embargo, comenzó a debilitarse con el avance de las pericias y los testimonios recogidos por el fiscal del caso, Luis Schiappa Pietra.

Los análisis de la escena no mostraron signos de violencia ni desorden dentro del departamento, mientras que el cuerpo de la víctima presentaba múltiples lesiones compatibles con una agresión directa según el medio TN. Estos elementos llevaron a la fiscalía a sospechar inconsistencias en el relato inicial.

La mujer de 36 años fue detenida cuando ingresaba a la Defensoría del Pueblo en Rosario, mientras que la segunda sospechosa fue ubicada por la DDI en la ciudad bonaerense de Colón. Ambas quedaron a disposición judicial y serán imputadas este viernes.

La autopsia y el análisis de los politraumatismos que sufrió Royer serán claves para determinar cómo ocurrió el ataque y el rol que habrían tenido las detenidas en el asesinato, el caso se encuentra en investigación.

Mira la programación en Red Uno Play