¡De terror! Helicóptero cae sobre las canchas de tenis del excircuito KDT; hay 4 personas heridas

Un helicóptero se precipitó este jueves sobre las canchas de tenis del ex KDT, en Jerónimo Salguero al 3400, pleno barrio de Palermo en Argentina, generando momentos de pánico entre quienes se encontraban en el predio. El impacto dejó cuatro personas heridas.

Los tres ocupantes de la aeronave, dos hombres, de 24 y 45 años, y una mujer de 32, lograron salir por sus propios medios y fueron trasladados conscientes al Hospital Fernández. El piloto es quien presenta las lesiones más graves, mientras que el pasajero sufrió politraumatismos. La mujer se encuentra fuera de peligro. Una cuarta persona fue atendida en el lugar.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por Infobae, un desperfecto mecánico obligó al piloto a intentar un aterrizaje de emergencia. Al tocar tierra, el motor se rompió y la aeronave terminó volcada sobre su costado, con la cola y las hélices destruidas.

Bomberos, SAME y personal policial trabajaron de inmediato en la zona. No hubo incendio, aunque sí un derrame de líquido hidráulico. La situación quedó bajo control y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) realiza pericias para establecer las causas del accidente.

El hecho ocurrió en un horario de alta actividad en las canchas, lo que pudo haber derivado en una tragedia mayor. Como describieron los bomberos presentes, se trató de una “desgracia con suerte”.

