"No hemos conciliado con nadie": Madre de víctima de bullying pide expulsar a agresora

Una madre de familia denunció la situación de acoso escolar que vive su hija de 16 años en una unidad educativa de Santa Cruz, asegurando que las autoridades del colegio no han tomado medidas efectivas para protegerla.

Según relató la mujer, los hechos más recientes ocurrieron el pasado miércoles, cuando su hija fue agredida físicamente por otra estudiante. “La chica la agarró del cuello y la botó, y mi hija reaccionó jalándole los cabellos y defendiéndose. Está en su derecho de defenderse”, señaló la madre durante una entrevista televisiva.

La mujer aseguró que no ha habido conciliación ni acercamiento por parte de la dirección del colegio para resolver la situación. “Yo no arreglé nada con ese director. Cualquier cosa puede pasar. Quiero justicia por mi hija, que lo saquen de ese colegio”, enfatizó.

La madre también explicó que las agresiones podrían estar motivadas por diferencias académicas entre las estudiantes. “Ella tiene buenas notas y la otra no tiene nada de nota, por eso le están haciendo bullying”, agregó.

Actualmente, la menor se encuentra temerosa de asistir a clases. “Ayer no quería ir al colegio, tenía miedo”, comentó la madre, quien solicita a las autoridades competentes que investiguen a fondo la situación y se tomen medidas para garantizar la seguridad de su hija. “Que investiguen todo eso, que investiguen”, insistió.

Por su parte, el director de la unidad educativa sostuvo que se trató de una pelea entre ambas estudiantes y aseguró que se elaboraron informes para la Defensoría de la Niñez y el Distrito Educativo, cumpliendo con la normativa vigente.

“No fue agresión, fue pelea entre dos chicas. Por razones que no están todavía establecidas, se agarraron las dos y vinieron a informarnos sobre eso. Lo primero que hice fue llamar a las chicas, pedirles una explicación y elaborar dos informes”, afirmó.

La situación pone nuevamente sobre la mesa el tema del bullying en los colegios de Santa Cruz. La madre exige medidas concretas para que su hija pueda asistir a clases sin temor. “Quiero que lo boten del colegio, no quiero ver a esa chica ni en pintura”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play